Neos-leden leren over de bloemetjes en bijtjes

Genk - De Neos-leden van Genk volgden zopas een lezing van de gedreven imker Freddy Schotmans van imkerij ‘t Fleurtje, die al heel zijn leven in functie van de natuur stelt.

Met veel passie en overtuiging wist Freddy de Neos-leden te boeien, waardoor ze alsnog iets bijleerden over dat bijenwereldje. Freddy produceert veel verschillende honingsoorten zoals wilgen-en acaciahoning en reist kilometers met zijn bijen voor die pure, echte smaak.

Honing is een natuurlijk, biologisch product en staat ook bekend als een antibioticum dat antibacteriële proteïnen bevat. Verder bevat het ook vitamine B en kalium, alleen maar goeie dingen dus. De koninginnenbrij is zeer geliefd bij de sporters, maar is zeer schaars.

Tijdens zijn uiteenzetting ontstond er grote hilariteit toen Freddy vertelde dat men ook kunstmatige inseminatie toepast in het bijenwereldje. "Dat moet wel precisiewerk zijn", lachte men. Wel werd er de Neos-leden op het hart gedrukt van zo veel mogelijk bloemen en insectenhotels te plaatsen waar ‘het maar kan, want we staan er te weinig bij stil welke cruciale rol deze hardwerkende wezentjes betekenen in onze voedselketen.