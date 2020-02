Manchester United rouwt om gewezen doelman Harry Gregg, overlever én held van beruchte vliegramp in München

Manchester United is in rouw om het overlijden van zijn voormalige doelman Harry Gregg. De Noord-Ier was een van de overlevers van de vliegramp in München waarbij acht spelers het leven lieten.

Bij die ramp op 6 februari 1958 ontpopte Gregg zich tot held door uit het wrak meerdere mensen te redden, onder wie een baby en zijn teamgenoten Bobby Charlton en Jackie Blanchflower.

De ex-keeper werd 87 jaar. “Hij stierf vreedzaam in het ziekenhuis, omringd door zijn familie”, laat de Harry Gregg Foundation maandag weten.

Bij de vliegramp in München stierven 23 van de 44 passagiers. Vanwege zijn moed werd Gregg nadien benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE).

De Noord-Ier stond tussen 1957 en 1966 in totaal 210 keer tussen de palen bij Manchester United. ManU betaalde voor hem 23.000 pond aan Doncaster Rovers, toen een recordsom voor een doelman. Hij speelde 25 keer voor Noord-Ierland en werd in 1958 uitgeroepen tot beste keeper op het WK in Zweden, waar de Noord-Ieren in de kwartfinales sneuvelden.