Hoe verloren Grand Slam-finale toch zege was voor Clijsters-opponente Muguruza: Spaanse kroop door ijskoude tocht uit diep dal

Het mocht niet zijn voor Garbine Muguruza in de finale van de Australian Open dik twee weken geleden. De Spaanse was toen niet opgewassen tegen de beresterke Sofia Kenin. Geen derde Grand Slam-titel dus voor de ex-nummer één van de wereld, maar Muguruza staat er wel weer na enkele magere jaren. Met dank aan een avontuur in… Tanzania. Kim Clijsters, die de wispelturige Spaanse maandag in de ogen kijkt, is gewaarschuwd.