Meer dan duizend ex-medewerkers eisen ontslag Amerikaanse minister van Justitie

Meer dan 1.100 voormalige juristen en aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben een petitie ondertekend die tot het opstappen van minister William Barr oproept. Dat meldt de krant The New York Times. De voormalige medewerkers van het ministerie vinden het onaanvaardbaar dat de bewindsman de eis in de zaak tegen Roger Stone bijstelde.

Stone is een ex-adviseur van president Donald Trump. Het Openbaar Ministerie had vorige maandag in verband met zijn rol in de Rusland-affaire zeven tot negen jaar celstraf geëist onder meer vanwege liegen ...