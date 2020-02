Flikt hij het opnieuw? Bernd Storck, bedoelen we. Een jaar geleden reanimeerde hij Moeskroen. Een Houdini-ontsnapping, waardoor hij zelfs even in beeld kwam bij Genk. Een samenwerking kwam er niet, de 57-jarige Duitser geraakte zelfs weer aan den dop. Tot Cercle Brugge aanklopte.