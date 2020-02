Hooverphonic stelt vandaag Songfestivalinzending voor

Vandaag weten we hoe de Belgische Songfestivalinzending klinkt. Hooverphonic stelt om 7.25 uur het liedje voor waarmee ze ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Het is in primeur te horen in de ochtendshow van Peter Van de Veire op radiozender MNM. Vanmiddag wordt de videoclip vrijgegeven.