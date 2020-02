"Soms haal ik mijn neus op bij Lewis Hamilton"

Lewis Hamilton heeft voor- en tegenstanders, ook Gerhard Berger bewondert hem voor zijn prestaties maar er zijn ook dingen waar hij het soms wat moeilijker mee heeft.

Gerhard Berger laat enerzijds weten dat Lewis Hamilton thuishoort in het rijtje van Ayrton Senna en andere groot heden uit de F1 maar anderzijds zijn er ook zaken waar de Oostenrijker naar eigen zeggen zijn neus bij ophaalt.

Als zesvoudige wereldkampioen is het normaal dat je een kamp van voor- en tegenstanders hebt, zeker als je Lewis Hamilton bent. Naast zijn leven in de Formule 1 is hij ook druk in de weer op sociale media en houdt hij zich ook graag op in het jetset-wereldje en dat is iets waar de F1-fans het soms wat moeilijk mee hebben.

"Hamilton is een onverslaanbaar type voor iedereen. Je kunt het leuk vinden of niet", legt Berger uit in een interview met 'Motorsport-Total.com'. "Soms haal ik mijn neus op als hij zijn show opvoert maar die show is gewoon op een ander niveau."

"Daar komt ook zijn huidskleur bij, de manier waarop hij zich kleedt, zijn interesses. Hij is ook erg getalenteerd, muzikaal gezien, wat hij ook doet. Hij is een allround talent en hij weet ook hoe hij de marketing moet bespelen. De anderen komen op dat vlak niet in de buurt."

Dit jaar kan Hamilton zijn zevende wereldtitel behalen en daarmee zou hij op gelijke hoogte komen van Michael Schumacher. Hij is ook topfavoriet om zichzelf op te volgen als wereldkampioen want de laatste die hem wist te verschalken was zijn teamgenoot Nico Rosberg in 2016.

Als voornaamste uitdagers komen de ‘usual suspects’ in beeld in de personen van Sebastian Vettel, Charles Leclerc en Max Verstappen. Op de vraag wat Hamilton dan heeft dat de andere niet hebben antwoordt Berger duidelijk: “Hij heeft een Mercedes, de laatste jaren is Mercedes de maatstaf geweest voor iedereen.”

“Maar binnen Mercedes was Hamilton altijd de duidelijke leider. Rosberg heeft hem ooit het wereldkampioenschap gekost. Rosberg was de enige die hem een beetje kon destabiliseren maar desondanks bleef hij overeind. Hamilton is de sterkste in het veld."

"Hij is de enige die ik in al die jaren op Senna's niveau heb gezet. Ze zijn de beste die ik in mijn carrière heb gezien. Hamilton is er gewoon altijd."

"Hij is ook van alle markten thuis, inclusief de marketing van zijn persoon. En niet zomaar ergens klein, maar op grote schaal. Hij is topklasse voor de Formule 1, doet het briljant en levert een ongelofelijke prestatie voor Mercedes", besluit Berger.

