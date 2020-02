Minder controles op bewoonbaarheid van woningen in heel Vlaanderen

Tussen 2014 en 2018 is in alle Vlaamse provincies het aantal controles op de geschiktheid van woningen afgenomen. Vooral in de dertien centrumsteden (-20 procent) en in de provincies Limburg (-25 procent) en Oost-Vlaanderen (-23 procent) was de daling uitgesproken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) die opgevraagd werden door Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).