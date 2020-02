Wat Bart Swings vorige maand in het Nederlandse Heerenveen wel lukte, lukte hem zondagavond in het Amerikaanse Salt Lake City niet. De Europese kampioen finishte na een harde wedstrijd naast het podium.

De wedstrijd van de vrouwen bewees dat de zestien rondjes op het ijs hard gemaakt moesten worden op de snelle baan in de VS. Sluwe vos Bergsma begon helemaal achteraan, terwijl Swings in tweede positie ...