Real Madrid kan niet winnen ondanks vinnige Hazard en magistrale redding Courtois

Eden Hazard is terug. De winger van Real Madrid kreeg na drie maanden blessureleed meteen een basisplaats tegen Celta de Vigo en lokte een strafschop uit. Thibaut Courtois liet zich ook zien met een magistrale redding. Het mocht niet baten, want Real Madrid geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Celta.

