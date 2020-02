Lees hier alles over ons gloednieuwe magazine Goesting: vol tips om te doen

Hasselt - Vanaf donderdag online en vanaf zaterdag 22 februari bij uw krant: Goesting, het gloednieuw magazine van Het Belang van Limburg vol tips om te doen. Van de beste uittips voor het weekend tot originele uitstapjes.

LEES OOK. Het Belang van Limburg start met gloednieuw magazine

Goesting is een nieuw magazine boordevol tips voor genieters. “Wat gaan we dit weekend doen? Het is een vraag die in ieder gezin wel eens gesteld wordt”, vertelt chef Goesting Hanne De Belie. “Goesting bundelt alles wat er te doen is in één magazine. We starten elke week met een overzicht van de tien beste uittips voor het weekend. Daarin willen we zo breed mogelijk gaan: van wandelingen, expo’s en foodtruckfestivals tot het Schots Weekend of de opendeurdag van Het Natuurhulpcentrum. We geven vooral tips binnen Limburg, maar ook enkele daarbuiten. Ik denk aan Glow in Eindhoven: een heel mooi lichtfestival dat ieder jaar net over de grens plaatsvindt.”

Alpaca’s

De redactie van Goesting trekt elke week zelf op pad om verrassende uitstapjes uit te testen. “Binnen en rond Limburg zijn allerlei leuke activiteiten waar veel mensen nog nooit van gehoord hebben”, zegt Hanne. “Zoals een hindernissenparcours of ontbijt met alpaca’s, een klompenwandeling of helmduiken. Soms zijn het ook activiteiten die mensen al kennen, zoals het trampolinepark Jumpsquare in Hasselt. Maar is dat ook geschikt voor een vijfjarige? Wij gaan alles zelf uittesten met onze kinderen, vrienden of familie en delen onze ervaring.” Naast de beste uittips en activiteiten om te doen, brengt Goesting ook fiets- en wandeltochten, verrassende eetadresjes en cultuur. Goesting versterkt het weekendaanbod van Het Belang van Limburg, naast lifestylemagazine Sjiek, consumentenmagazine De Markt en weekendkatern Plus.

Dit vinden onze proeflezers van Goesting

“Keileuk idee. Zalig om zaterdagochtend te kijken welk weer het is, het boekje erbij nemen en afspraken te maken aan de ontbijttafel.”

“Het verrast mij: kan dat ook hier in Limburg?”

“Al mijn ‘zinnen’ worden aangesproken. De ene keer heb ik zin in natuur, de andere keer in iets gastronomisch.”

”Goesting zorgt ervoor dat ik niets zal missen. Zij wijzen op wat ik zou kunnen vergeten.”

Schrijf je nu al in op hbvl.be/meergoesting en ontvang vrijdag als eerste onze Goestingnieuwsbrief