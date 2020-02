Hermes Oostende wint volleybalbeker bij de vrouwen: recordhouder Asterix Avo sneuvelt in dramatische tiebreak

Net als vorig jaar werd het àl West-Vlaanderen wat de klok sloeg in Antwerpen voor de bekerfinale in het volleybal. Luttele uren na Roeselare pakte ook Oostende de beker. Voor het tweede jaar op rij zelfs, de zesde in totaal. Recordhouder Asterix Avo, dat een zestiende cup kon pakken, sneuvelde in een dramatische tiebreak.

Het was niet voor het eerst dat de troepen van Asterix en Oostende tegenover mekaar stonden, dit seizoen. Competitie, supercup, zelfs een ontmoeting in de CEV-Cup. Op die 3-0 van de eigen liga na, allemaal in het voordeel van de Oost-Vlamingen van coach Kris Vansnick, al leverde het Europees twee vijfsetters op. In het besef bovendien dat een bekerfinale toch altijd een ander verhaal is.

Eén en ander bleek al meteen. Hermes schoot het best uit de startblokken en zag de concurrentie vooral worstelen met zichzelf. Een aantal wissels en time-outs konden daar weinig aan veranderen terwijl setter Biebauw – ex-Asterix – volop scorend vermogen vond en libero De Tant flink wat opkuiswerk verrichtte. Plots stokte het echter. Asterix vocht zich terug van 15-22 naar 20-23 maar roerganster Nina Coolman bracht met twee punten op rij redding voor de kustmeisjes.

“We kakken in ons broek”, foeterde speelverdeelster Jutta Van de Vyver bij de kampwissel. De vermaning ten spijt moest Beveren alweer achtervolgen (10-13). Deze keer bleven ze wel in de buurt om bij 17-17 langszij te komen en meteen onstuitbaar door te gaan. Haast in één ruk richting setpunt, na enige moeite binnengehaald via een Oostendse opslagmisser.

Wie dacht dat de record-bekerwinnaars gelanceerd waren, kwam bedrogen uit. Coolman, Bland en nu ook Verbinnen gingen de Asterix-afweer opnieuw teisteren (7-14). Zelfs van een kleine remonte was dezer keer geen sprake. Coolman legde uiteindelijk met een plaatsballetje zware” cijfers op de vloer. Maar weer kantelde de partij en was het aan Oostende om in de vierde set in de achtervolging te gaan (11-6). U raadt het al: er zou nog maar eens een vijfde set aan te pas komen om deze clasico te beslechten. Er was geen doorkomen meer aan voor de West-Vlamingen, die op hun beurt stevige cijfers om de oren kregen van Boonstra en maats.

Die tiebreak dan maar. Oostende begon best (1-4), wat Vansnick al snel naar een time-out deed grijpen. Enkele prangende fases later was dat 2-6, bij de kampwissel 4-8. Het werd zelfs 4-10 dankzij een uithaal van Zakoscielna, terwijl de West-Vlamingen plots zowat alles verdedigd kregen. 4-11: dat kon niet meer mis gaan. Dat deed het ook niet, ook al sloeg de stress nog lelijk toe. Na 10-14 werden nog drie matchballen gemist, maar de vierde was raak, met dank aan Jitse Verbinnen.

Setstanden: 20-25, 25-21, 25-16, 25-14, 13-15