Virton naar de leiding in 1B na zege tegen zieltogend Lokeren

Excelsior Virton heeft zondag de twaalfde speeldag in de tweede periode van de Proximus League afgesloten met een 0-2 zege bij Sporting Lokeren. Middenvelders Stelvio (21.) en Ribeiro (84.) zorgden voor de doelpunten. Lokeren speelde meer als een uur met een man minder na rood voor Mpati (28.). Het eindigde de partij zelfs met negen na natrappen en rood voor Beridze (90.).

Virton komt door de overwinning opnieuw mee aan kop in de tweede periode van 1B. De Luxemburgers tellen net als Westerlo en Beerschot twintig punten. OH Leuven is ...