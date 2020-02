Antwerp en Charleroi moeten punten delen nadat ze elk strafschop missen

Antwerp en Charleroi kregen zondagnamiddag allebei een penalty, maar zowel Morioka als Mbokani besloot op de doelman. Vooral Bolat mocht zich op de borst kloppen, want samen met Seck zorgde hij ervoor dat de Great Old nog altijd ongeslagen is in eigen huis. De bezoekers kregen immers de meeste en beste kansen.