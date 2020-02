Opnieuw een 'roze' F1-bolide in de Formule 1

Het Racing point F1 team heeft het doek van haar nieuwe F1-bolide gehaald. Net als vorig jaar is het opnieuw een 'roze' F1-bolide geworden.

Onder impuls van sponsor BWT introduceerde Racing Point F1 de kleur 'roze' op haar F1-bolide. Ook voor 2020 is dat het geval en de 'Pink Panthers', een groep fans die zich steeds als Pink panther verkleed, zullen dat ongetwijfeld geweldig vinden.

BWT staat als sponsor dit jaar iets nadrukkelijker op de wagen maar het zullen echter vooral de prestaties op de baan die zullen moeten spreken. Racing Point F1 stelde het voorbije seizoen immers teleur met slechts een zevende plaats in het kampioenschap.

In 2017 was Force India, de voorganger van het huidige Racing point F1, nog 'best of the rest' achter de grote drie Mercedes, Ferrari en Red Bull. Nadat het in 2018 van de ondergang gered moest worden lijkt het 'momentum' bij het team wat gebroken maar in 2020 moet daar verandering in komen.

Racing Point F1 kende deze keer een normale voorbereiding en had een normaal seizoen achter de rug. Dit moet de competitiviteit van de nieuwe Racing Point F1-bolide ten goede komen. Aan het rijdersduo, bestaande uit Sergio Perez en Lance Stroll, om Racing Point F1 opnieuw meer naar boven in het kampioenschap te brengen.

