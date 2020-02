"Max Verstappen krijgt in 2020 een grote kans"

Volgens voormalig F1-piloot David Coulthard krijgt Max Verstappen komend F1-seizoen een grote kans om voor de titel te strijden.

David Coulthard verzorgde vrijdagavond de presentatie van het launch-event van AlphaTauri. Uiteraard gaf de Schot nadien ook de nodige interviews en in één van die interviews had hij het onder andere over Max Verstappen.

"Alles ligt open in 2020", aldus Coulthard tijdens een interview met het Spaanse 'AS'. "In 2019 bevond de top drie zich erg dicht bij elkaar. Red Bull Racing en Ferrari verbeterden zich maar Mercedes bleef winnen. Komend seizoen zullen de verschillen tussen de motoren echter minimaal zijn."

Max Verstappen kan volgens Coulthard komend seizoen meer dan ooit zijn kans voor de titel grijpen.

"We weten dat Max een groot gevaar voor hen vormt. Hij is een rijder die bij Lewis kan aanhaken. Alexander Albon moet dan weer tegelijkertijd tonen dat hij niet zomaar een rijder is en Max kan volgen."

"Max is er zeker en vast klaar voor. Hij beschikt over de snelheid en de zelfzekerheid. Het is een grote kans voor hem," besloot Coulthard.

