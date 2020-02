Hechtel-Eksel / Lummen -

Zaterdagavond zijn een tiental voertuigen beschadigd geraakt door een overstekend everzwijn op de Noord-Zuidverbinding (N74) in Hechtel. In drie van de betrokken wagens zaten spelers en supporters van KVV Lummen die terugkwamen van een voetbalmatch tegen Kadijk in Pelt