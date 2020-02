Neuville eindigt als zesde in Rally van Zweden en moet Evans naast zich dulden in de stand

Elfyn Evans (Toyota Yaris) heeft zondag de Rally van Zweden, de tweede manche van het WRC-kampioenschap op zijn naam geschreven. De 31-jarige Welshman haalde het in Värmland voor de Estse wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe), de Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) en de Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) werd tegenvallend zesde. Het is voor Evans zijn tweede WK-zege na de Rally van Groot-Brittannië in 2017.