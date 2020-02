Vergeet Thanksgiving, in deze stad hebben de kalkoenen het voor het zeggen

“Ze hebben een vaste route die ze elke dag volgen. Auto’s wachten om hen te laten oversteken.” Het is één van de liefdevolle reacties die in het dorpje Crescent, Oklahoma, in de Verenigde Staten, geuit worden. De kalkoenen hebben intussen zelfs hun eigen Facebookpagina “the Infamous Turkeys of Crescent-Oklahoma”.

Het is niet duidelijk hoeveel kalkoenen er precies rondzwerven in het dorp, maar de bewoners zijn dol op ze. De dieren krijgen eten van de bewoners en zijn ook helemaal niet bang. In april wordt in Oklahoma de jacht geopend op kalkoenen. Maar deze beroemde vogels hoeven zich geen zorgen te maken.