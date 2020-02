Ondanks grotere vraag kunnen minder mensen in armoede met vakantie

Vorig jaar konden een pak minder mensen in armoede via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie op vakantie gaan, terwijl de aanvragen blijven stijgen. Dat is een gevolg van de besparingen in de zorgsector, schrijft De Zondag. Minister Zuhal Demir (N-VA) wil vanaf dit jaar de verschillende organisaties in het netwerk extra ondersteunen.