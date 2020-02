Een week na storm Ciara is het nu storm Dennis die felle rukwinden veroorzaakt in ons land. Het KMI vaardigt daarom code geel uit, Binnenlandse Zaken activeert het noodnummer 1722.

Afgelopen nacht is het eerst in het westen gaan regenen, tegen het einde van de nacht ook in het oosten van ons land. Vandaag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden met regen. In de namiddag en ...