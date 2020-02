De Amerikaanse rederij Holland America Line wil een nieuwe test om te bepalen of een 83-jarige Amerikaanse vrouw echt het nieuwe coronavirus heeft. De vrouw zat aan boord van het schip de Westerdam. Na een vlucht naar Maleisië werd het virus bij haar vastgesteld.

Het schip werd deze week toegelaten in Cambodja, nadat het de afgelopen twee weken was afgewezen door andere landen in de regio, zoals Japan en Thailand uit angst voor het longvirus. De passagiers werden ...