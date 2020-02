PSG scoort vier keer in geweldige comeback tegen laagvlieger… maar krijgt toch deksel op de neus in 91ste minuut

De Ligue 1 leek zaterdagavond een stevige stunt rijker te zijn dankzij Amiens SC. De negentiende in de stand kwam 3-0 voor tegen de onbetwiste leider Paris-Saint Germain. Maar in de tweede helft zette de Parijse grootmacht orde op zaken, mede dankzij een jeugdproduct van amper zeventien jaar. Maar een doelpunt in de 91ste minuut zorgde alsnog voor een stunt van formaat in Frankrijk.