Kortrijk maakt degradatiestrijd weer spannend en slaat Oostende knock-out

Oostende is nog niet gered, dat is de conclusie na speeldag 25. In een winderig duel trok het aan het kortste eind. Kortrijk pakt voor het eerst negen op negen dit seizoen en duwt Oostende in de extra tijd helemaal in de put. 0-3 en Cercle Brugge dat tot op vier punten nadert. De degradatiestrijd is weer spannend. Oostende zal het met Waasland-Beveren en Oostende moeten uitvechten.