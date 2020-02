Jordan Lukaku is opvallend hard voor Marc Wilmots

Jordan Lukaku kijkt zondag met Lazio Roma het Inter Milaan van zijn grote broer Romelu in de ogen. Het is voor het eerst dat de broertjes Lukaku elkaar op het veld zullen treffen. Naar aanleiding van die broederclash sprak Eleven Sports met Jordan. Die kwam in het gesprek nog eens terug op de fatale match tegen Wales op het EK 2016.