Kate Middleton openhartig over mama zijn: “Wie zegt nooit te twijfelen, liegt”

De Britse prinses Kate Middleton heeft openhartig verteld over wat moeder zijn met haar doet. De echtgenote van prins William en moeder van George, Charlotte en Louis geeft eerlijk toe dat zij net als veel andere moeders wel eens twijfelt of ze het goed doet. “Wie zegt dat ze nooit twijfelt, die liegt”, zei Middleton in een podcast voor moeders.

In januari bracht de hertogin van Cambridge in alle vroegte een bezoek aan een kinderopvang in Stockwell, in het zuiden van Londen, en daar schoof ze aan tafel bij de podcast Happy mum happy baby. Daar ...