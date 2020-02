In 2019 werden 106 tattooshops gecontroleerd, hiervan waren de helft niet in orde met de regelgeving. Zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof opvroeg bij de minister van Volksgezondheid.

Een tatoeage zetten is de laatste jaren enorm populair geworden. Jaarlijks worden nu zo’n 500.000 tattoos gezet. Ook het aantal tattooshops verdriedubbelde bijna, van 266 in 2012 tot 784 in 2017. Maar ...