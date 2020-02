De Nederlandse politie had een stevige kluit aan deze achtervolging. Ze zetten de achtervolging in wanneer de bestuurder van een Audi, een 24-jarige Rotterdammer, aan een controle wil ontsnappen. De man bleek onder invloed van alcohol en vond er niks beters op dan zijn vluchtpoging te filmen. Wat later kon hij toch ingerekend worden.