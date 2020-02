Caroline Flack, de pas gestopte 40-jarige presentatrice van de Britse versie van het televisieprogramma Love island , is overleden. Haar levenloze lichaam werd zaterdag aangetroffen in haar appartement.

“We kunnen bevestigen dat onze Caroline overleden is”, laat de familie van de presentatrice weten. Flack werd zaterdag dood aangetroffen in haar appartement.

De Britse, die in 2009 even een relatie had ...