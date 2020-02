De Amerikaanse actrice Lynn Cohen is op 86-jarige leeftijd overleden. Zij was vooral bekend van haar rol als Magda in de serie en de films van Sex and the city , de huishoudster van Miranda die uiteindelijk ook haar nanny werd.

Lynn Cohen was al een gevestigde waarde in de film- en theaterwereld toen ze een rol kreeg in de iconische tv-serie Sex and the city, en later ook in de twee films, en plots ook bij het grote publiek ...