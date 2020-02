Xandro Meurisse pakt eindzege in Ronde van Murcia, slotrit prooi voor Spaanse veteraan

Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) is de eindwinnaar van de 40e Ronde van Murcia (cat. 2.1). De tweede en laatste etappe werd zaterdag gewonnen door de Spanjaard Luis Leon Sanchez (Astana). Na 179,6 kilometer van Santomera naar Murcia had de 36-jarige Spanjaard zeven seconden voor op zijn landgenoot Omar Fraile, die in de sprint om de tweede plaats de Tsjech Josef Cerny en Meurisse achter zich liet.