“Strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bezorgt de F1 meer fans”

Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff heeft de dominantie van Mercedes de voorbije jaren de F1 geen fans gekost. Volgens Toto Wolff zorgt de strijd tussen generaties die momenteel plaatsvindt zelfs voor meer fans.

Mercedes domineerde sinds de introductie van de V6-hybridemotor in 2014 de Formule 1. Sindsdien gingen beide wereldtitels telkens naar Mercedes, maar toch zou die dominantie de F1 geen fans gekost hebben.

“Stoppen de mensen met kijken omdat Mercedes voor de zesde keer F1-kampioen wordt? Het punt is dat er net even goed gevarieerde uitslagen en onvoorspelbaarheid zijn,” aldus Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff.

“Je wist op voorhand niet dat Ferrari of Red Bull een polepositie ging behalen. Je wist ook niet dat Max Verstappen ging winnen.”

“De strijd tussen de generaties is iets dat mensen aantrekt. Sebastian Vettel tegen Charles Leclerc, Max Verstappen tegen Lewis Hamilton. Het is iets dat publiek aantrekt.”

“Ik ben net enorm blij dat we publiek aantrekken en dat we meer jonge fans hebben. Ik denk dat we ons over het algemeen op een zeer goed pad bevinden,” besloot Toto Wolff.

