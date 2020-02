KV Oostende en Pacific Media Group (PMG) hebben een akkoord bereikt over de overname van de club door de Amerikaanse investeringsmaatschappij. Frank Dierckens blijft aan boord als voorzitter. Dat meldt de Belgische eersteklasser zaterdagochtend zelf in een persbericht.

Eén maand geleden was er al een princiepsakkoord tussen KVO en PMG om met elkaar in zee te gaan. De deal was toen voor 95 procent rond, maar de nodige komma’s en punten moesten nog worden geplaatst. Dat ...