De man van 100 miljoen is terug: Eden Hazard na 81 dagen weer in selectie van Real Madrid

Na een afwezigheid van 81 dagen door een enkelblessure is Eden Hazard eindelijk klaar voor een comeback bij Real Madrid. De Rode Duivel zit in de wedstrijdselectie voor de competitiematch van zondagavond tegen Celta de Vigo. “Het is tijd voor hem om terug te keren in het team. We winnen er zo een geweldige speler bij”, zei coach Zinedine Zidane zaterdag op de persconferentie.