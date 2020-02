Wereldkampioene Alvarado sprint ook in Middelkerke naar de zege

Ceylin Alvarado heeft de Noordzeecross in Middelkerke bij de vrouwen gewonnen. De wereldkampioene versloeg in de laatste Superprestige-manche van het seizoen haar Nederlandse landgenotes Betsema en Worst in een sprintje met drie. Alvarado pakt ook de eindzege in het regelmatigheidsklassement. Ellen Van Loy bolde als zevende over de eindmeet en werd beste Belgische. Belgisch kampioene Sanne Cant legde beslag op de tiende positie.