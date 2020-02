Herdenking treinramp Buizingen: “Dat Infrabel in beroep is gegaan was een dolksteek in ons hart”

Tien jaar na de treinramp in Buizingen, die het leven kostte aan 19 mensen, blijven het verdriet en de pijn bij de slachtoffers en de nabestaanden onbeschrijflijk groot. Dat is zaterdag gebleken op de herdenkingsplechtigheid die gehouden werd in Buizingen, bij Halle. Het vonnis van de politierechtbank is voor velen een opluchting geweest maar dat Infrabel in beroep is gegaan tgen dat vonnis, is voor de slachtoffers onbegrijpelijk.