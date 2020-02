Schokkend: vrouw gaat erg ver om haar wagen terug te krijgen

De politie van Portland, Oregon in de Verenigde Staten, is op zoek naar een vrouw die op een brutale manier haar wagen probeerde terug te krijgen. De wagen was weggesleept en stond op een takeldienst depot. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de eigenares van de wagen met een pick-up het hek ramt. Een werknemer wordt hierdoor weggeslingerd en raakt gewond.

De chauffeur van de takeldienst probeerde de vrouw nog tegen te houden, maar tevergeefs. Ze bleef op het hek inbeuken tot ze genoeg ruimte had om erdoor te geraken. Op dat moment stook de man in elkaar. Hij is afgevoerd met een gebroken sleutelbeen en zware kneuzingen.

De politie is nu op zoek naar de vrouw. Ze is niet meer gezien sinds het incident.