Meteen een zware dobber voor Kim Clijsters bij haar grote comeback

De Nederlandse Kiki Bertens. Dat wordt de allereerste tegenstander van Kim Clijsters bij haar tweede comeback. Dat heeft de loting van de Dubai Duty Free Tennis Championships zaterdagochtend uitgewezen. Meteen een zware dobber want de Nederlandse is de nummer acht van de wereld. Clijsters kreeg een wildcard voor het toernooi dat met topspeelsters als Simona Halep (WTA-2), Karolina Pliskova (WTA-3), Elina Svitolina (WTA-4) en Belinda Bencic (WTA-5) sterk bezet is. Het toernooi start maandag.