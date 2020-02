Christophe en Nick trouwen als eerste holebikoppel in ‘Blind getrouwd’: “Ik had maar schrik van één ding...”

In Blind getrouwd stappen zondagavond de eerste koppels in het huwelijksbootje. Wie met wie gematcht wordt, is voorlopig niet bekend. Behalve voor Gentenaar Christophe Ramont (38) en Antwerpenaar Nick Laenen (38). Zij werden als eerste holebikoppel ooit in het programma gekoppeld. “De wereld bestaat niet alleen uit hetero’s en hoogopgeleiden. Holebi’s horen dan ook thuis in Blind getrouwd.”