Het einde van een modetijdperk: AF Vandevorst stopt ermee

Het kwam als een grote verrassing in de modewereld toen het duo van AF Vandevorst vrijdag officieel bekendmaakte dat ze ermee stoppen. De collectie voor de lente en de zomer van 2020 ligt nu nog in de winkels. “Maar als de solden voorbij zijn, dan is ons verhaal ook voorbij”, zegt An Vandevorst. “Veel mensen vragen ons om toch nog verder te doen, bijvoorbeeld alleen met onze schoenen. We hebben dat onderzocht, maar we zullen het toch niet doen.” Filip Arickx: “Elke dag opstaan en alleen maar schoenen tekenen, wat zou daar nu leuk aan zijn?”

De jongste jaren was de collectie van AF Vandevorst al behoorlijk afgeslankt. In 2017 besliste het koppel om geen prêt-à-porter meer te maken, maar alleen nog haute couture. In de zomer van 2018 presenteerden ze in Parijs alleen nog maar schoenen. “Heel wat winkels die onze kleren verkochten, deden er ook de schoenen bij. Maar zonder kleren wilden ze de schoenen niet meer. Daar schrokken we van. We zijn dan opnieuw met een beperkte kledinglijn begonnen, een capsulelijn. Die was wel een succes.”

Geen financiële problemen

Het koppel spreek tegen dat financiële problemen aan de basis liggen van hun beslissing om te stoppen. “Voor alle duidelijkheid: we zijn niet failliet. We sluiten af in schoonheid. De modewereld is erg veranderd de jongste jaren. Het gaat nu over het product én de tralala errond: sociale media, marketing. De hele digitale evolutie, kortom. Het is ons vooral om de creativiteit te doen. We voelen dat we daar vandaag niet meer mee weg kunnen.”

Filip Arickx en An Vandevorst studeerden in 1991 af aan de modeafdeling van de Antwerpse academie. Ze trouwden in 1998 en lanceerden toen ook hun eerste modelijn. In 2005 kregen ze een solotentoonstelling in het Modemuseum in Antwerpen. De dameslijn werd uitgebreid met een erg succesvolle schoenenlijn. Ze tekenden ook operakostuums en bedachten pop-upstores. Hun rode kruis is een mode-icoon geworden.

En de toekomst?

De grootste bekommernis van het duo is nu om hun werk van 22 jaar een goede thuis te geven, zeggen ze. “We gaan in Parijs een deel van onze topstukken etaleren en die dag mogen conservatoren van musea en collectioneurs komen kijken om te zien of ze iets willen kopen. Het zou fijn zijn de collectie in zijn geheel te bewaren, maar dat zien we nog allemaal wel.”

Wat de toekomst brengt, weten ze nog niet. Filip Arickx: “We zijn de mode niet beu. Maar we hebben de laatste jaren ook andere interesses gekregen. Ik volg al een jaar les in glasblazen en An is als dj met muziek bezig. Maar we staan open voor elk voorstel. Ook uit de modebranche.”