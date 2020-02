Drugsrazzia in danscafé van krantenzaak Lux in Helchteren: “Niets gevonden”

Houthalen-Helchteren -

Vrijdagavond rond 21 uur is politie Carma binnengevallen in het danscafé van de krantenzaak Lux in Helchteren. De zowat twintig jongeren werden gecontroleerd op drugs. Een drugshond heeft ook de zaak zelf doorzocht. Volgens de uitbater werden er binnen geen drugs gevonden.