Limburgse topflikken getuigen over Hasseltse 'Dokter XTC'

Hasselt -

Twee gewezen Hasseltse topflikken hebben vandaag de Nederlandse misdaadjournalist Marian Husken ontmoet voor een signeersessie van haar nieuwe boek. Met als titel "Dokter XTC" legt zij het hele leven van de Hasseltse arts en crimineel Danny Leclère bloot. Leclère, ook eigenaar van het Hasseltse restaurant Grand Cru, was niet de eerste die in Europa XTC maakte, maar hij maakte wel de beste. We spreken over het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw. Auteur Husken interviewde voor haar boek niet enkel journalisten die met de zaak bezig waren in die tijd, maar dus ook de topflikken Jacky en Jos.