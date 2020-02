Hasselt -

Het oude gerechtsgebouw in Hasselt was afgelopen dagen het decor voor de nieuwe oorlogsfilm 'De Slag om de Schelde'. Deze Belgisch-Nederlandse productie draait rond de bevrijding van de Schelde in de Tweede Wereldoorlog en is met 14 miljoen euro een van de duurste producties ooit in de Benelux. In de film zal het oude gerechtsgebouw te zien zijn als Duits hoofdkwartier.