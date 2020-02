AA Gent moet lang wachten, maar pakt in slot verdiende 2-3-zege bij Eupen

Vier goals in twintig minuten. Het voetbalweekend is leuk gestart. Eupen en AA Gent begonnen er met full gas voetbal aan, voetbalden een vermakelijke pot bij elkaar, maar vergaten lang een winnaar te kiezen. Tot Alessio Castro-Montes - zwak bezig tot dat moment - de Buffalo’s tegen zijn ex-club finaal over de streep trok en zijn club voorlopig op zes punten van Club Brugge brengt. Met een overwinning richting Rome, Gent droomt nu al van een stunt.