Dieren en sneeuw, het levert vaak geweldig schattige beelden op. Ook deze New Yorkse hond wou maar al te graag gaan spelen in de sneeuw. Hevig kwispelend spoort hij zijn baasje aan het schuifraam open te doen. Maar dan beseft hij ineens dat sneeuw wel héél koud kan zijn. Hij weet even geen blijf met zijn pootjes en danst even snel terug naar binnen als hij naar buiten rende. Voor de rest van de Amerikaanse winter blijft deze hond gezellig binnen!