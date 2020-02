Lees hier alles over ons gloednieuwe magazine Goesting

Hasselt - Goesting in het weekend? Het Belang van Limburg start met een gloednieuw magazine Goesting, boordevol tips voor genieters. Vanaf zaterdag 22 februari bij uw weekendkrant, vanaf donderdag al online.

De laatste HALLO is een feit. Het showbizzmagazine van Het Belang van Limburg stopt ermee, maar ons gloednieuw magazine Goesting komt eraan. “Na zeven fantastische jaren gaan we iets anders doen”, vertelt hoofdredactrice van Het Belang van Limburg Indra Dewitte. “We hebben goed naar onze lezer geluisterd. Eén ding is duidelijk: onze lezers willen graag meer tips en ideeën om samen met vrienden en familie in het weekend te doen. Met die vraag is onze redactie de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Het resultaat is Goesting: een nieuw magazine boordevol tips voor genieters. Goesting versterkt ons weekendaanbod, naast ons lifestylemagazine Sjiek, consumentenmagazine De Markt en weekendkatern Plus.”

De eerste cover van Goesting. Foto: RR

Alpaca’s

“Goesting staat voor alles wat leuk is. Goesting straalt het weekend uit”, zegt chef Goesting Hanne De Belie. “Het is fantastisch als je ziet wat er allemaal te doen is in Limburg. Mensen worden overstelpt met informatie, via Facebook of in de krant. Toch hebben ze soms het gevoel dat ze dingen missen. Ze zien een leuke foto van vrienden op Instagram en denken: ‘had ik dat geweten’... Goesting bundelt alles wat er te doen is in één magazine, bij de krant en online. Wie Goesting leest, zal vanaf nu elk weekend zelf die leuke foto kunnen posten. We brengen niet alleen de beste uittips voor het weekend, maar ook verrassende eetadresjes, een mooie fiets- of wandelroute en geven insidertips van Limburgers die buiten de provincie wonen. Elke week wordt een origineel uitstapje getest door één van onze journalisten: van een hindernissenparcours met alpaca’s in Kaulille tot snorkelen tussen de tropische vissen in Beringen. Goesting volgt ook de cultuuragenda en brengt een interview met een BV: van Evi Hanssen die naar Hasselt komt met de musical Mamma Mia tot een babbel met IBE. Zelfs aan de thuisblijver wordt gedacht, met de wekelijkse tip van onze bingewatcher en een reeks recensies over films tot games.”

Tv-gids

Uiteraard worden de liefhebbers van showbizznieuwtjes niet in de steek gelaten. “BV- en tv-nieuws krijgen samen met een uitgebreide tv-gids hun plaats op de laatste pagina’s van de krant”, vertelt Indra Dewitte. “In HALLO stond een tv-gids met de programmatie van de hele week. In de dagkrant was het aantal zenders beperkt. Met het verdwijnen van HALLO verdubbelt de tv-programmatie in de dagkrant, van één naar twee pagina’s.”

