Genk -

De 86-jarige José Pannemans uit Genk is bezweken aan de verwondingen die ze opliep bij een fietsongeval woensdagnamiddag. De vrouw fietste rond 15 uur op de Hasseltweg in Genk. Daar kwam ze in aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval is haar uiteindelijk fataal geworden.