Crevits: “Te vroeg om conclusies te trekken over impact coronavirus op Vlaamse havens”

Volgens Vlaams minister van Economie Hilde Crevits is de impact van het coronavirus op de havens zeker niet te onderschatten, maar kan die nog niet met zekerheid vastgesteld worden. Zo reageert ze op het nieuws dat Vlaamse havens zich voorbereiden op grote gevolgen voor hun containertrafieken van en naar China.

De Vlaamse havens verwachten dat de impact van het coronavirus op de logistieke keten aanzienlijk zal zijn. “Als we ervan uitgaan dat we over heel 2020 beschouwd de totale trafiek van één maand verliezen ...