AlphaTauri stelt haar eerste F1-bolide voor

AlphaTauri heeft haar 'allereerste' F1-bolide voorgestelde, de AT01.

'Allereerste' F1-bolide is gerust relatief te noemen want eigenlijk is AlphaTauri gewoon een verderzetting van Scuderia Toro Rosso maar dan onder aan andere naam. Red Bull wil met de naamsverandering haar kledingmerk in de kijker zetten.

Dat AlphaTauri een kledingmerk is werd al van bij de begin van het launch-event duidelijk. Voorafgaand aan de onthulling van de eerste F1-bolide van AlphaTauri kregen we immers een modeshow te zien waarin kledij van AlphaTauri geshowd werd.

AlphaTauri is en blijft het kleine broertje van Red Bull Racing en behoudt dezelfde rijders als waarmee Toro Rosso het F1-seizoen 2019 eindigde. De Rus Daniil Kvyat en de Fransman Pierre Gasly zagen hun contract verlengd.

Volgens veel F1-insiders is dat een teken aan de wand en betekent het dat de 'talent pool' van het Red Bull junior programma opgedroogd is. Bij Red Bull zelf doen ze dat echter af als "nonsens".

AlphaTauri zal net als vorig jaar en net als grote broer Red Bull Racing met motoren van Honda racen.

