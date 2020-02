Gluren bij BV’s: Hoogzwangere Veronique Leysen zit met een probleem, Moora Vander Veken toont haar Tarzan

View this post on Instagram

I love to travel in style even when it’s in the middle of the wild ?? So check out the possibilities @sabisabireserve and if you love being pampered like me, you will be surprised in the best way ever ?? #meetsouthafrica #sabisabi #sabisabiearthlodge #safari #sabisabisafari #sabisabibushlodge #southafrica #zuidafrika #dametravel #luxetravel #travelinstyle Dress by @relish_official #relish